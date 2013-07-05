С 9 июля киевские военные комиссары будут принимать дважды в неделю

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" требует от военнообязанных в семидневный срок встать на воинский учет при перемене места пребывания. Поэтому ежегодно летом после окончания обучения и во время вступительной кампании тысячи законопослушных юношей по всей Украине прибывают в военные комиссариаты. И иногда, в частности в крупных городах, куда стремятся попасть на учебу молодые люди, в военных комиссариатах возникает напряженность, когда количество одновременно прибывающих для снятия или постановки на учет превышает возможности учреждений.

Ситуацию, которая сейчас сложилась в некоторых военкоматах Киева, сегодня, 5 июля, у Соломенского районного военного комиссариата прокомментировал Киевский военный комиссар полковник Владимир Кидань:

- У города Киева есть свои особенности: в частности - это большое количество учебных заведений, вступать к которым приходит множество абитуриентов. Поэтому, с конца июня до середины сентября в военкоматах "горячая пора": молодые люди, окончившие учебные заведения массово снимаются с воинского учета и отбывают на места своего постоянного проживания, а уже с первой декады августа такое же количество юношей, поступающих в учебные заведения столицы, прибывающих в военкоматы для постановки на учет. В дни приема некоторые приходит во военкомат в два часа ночью, кто-то приходит в шесть утра, но когда количество одновременно желающих оформить документы превышает "пропускную способность" исполнителей, возникает очередь.

Например только 4 июля девятью военными комиссариатами города Киева было принято 2531 человек, из которых 1440 - призывники. Только Соломянским райвоенкоматом за этот день было принято 371 человек, из них призывников - 217. И это при расчетной способности приема за рабочий день до ста человек.

Для преодоления проблемы военным комиссаром предложено решать вопросы учета военнообязанных совместно с учебными заведениями. В частности, по словам полковника Владимира Кидоня, в мобилизационном отделе НТУ "КПИ" собираются необходимые документы, в определенное время доставляются представителем учебного заведения, обрабатываются военкоматом и возвращаются в вузы, что помогает предотвращать возникновение лишних очередей.

- Руководством Командования Сухопутных войск и Киевского военного комиссариата принимаются все необходимые меры для решения проблемы очередей, - говорит полковник Владимир Кидонь. - Официально день приема - четверг. Но в этот период принято решение увеличить количество дней приема. Поэтому, уже с 9 июля киевские военные комиссариаты принимать документы не один день, а два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Поэтому, призывникам не надо ночевать под военкоматом и приходить вместе. Уже со следующей недели проблема очередей будет решена и все успеют пройти процедуру регистрации, - заверил Киевский военный комиссар Владимир Кидонь.