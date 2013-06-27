Лебедев обещает разобраться с коррупционерами в Минобороны

Об этом сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев на брифинге в Кабинете министров Украины.

– Что касается коррупции – это моя принципиальная позиция. Сегодня должностное лицо в погонах, причастное к тем или иным коррупционным действиям или махинациям с хищениями, отстраняется от должности. После проведения служебного расследования, при подтверждении фактов увольняется по соответствующей статье, – отметил Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства отметил, что с 1 января 2013 года в правоохранительные органы было передано 80 материалов правонарушений, касающихся бюджетной и финансовой дисциплин, хищения имущества оборонного ведомства, злоупотребления должностными обязанностями, принятие руководителями неправомерных решений.

По поручениям руководства Министерства обороны Украины и обращениям правоохранительных органов за январь-июнь 2013 года Службой внутреннего аудита Вооруженных Сил Украины было проведено 494 аудита, в ходе которых был установлен ряд нарушений финансовых, бюджетных и хозяйственных дисциплин, которые привели к убыткам на сумму 106 млн грн . Благодаря принятым мерам возмещено 13,9 млн грн убытков, предупреждены и устранены другие нарушения финансовой дисциплины на сумму 118,8 млн грн.

Кроме того, в 2013 году введена новая форма предупреждения возможных нарушений. Внедрена система предыдущих проверок Службой внутреннего аудита Вооруженных Сил Украины реестров платежей Министерства обороны Украины и материалов по определению ожидаемой стоимости предметов закупки. По оперативным данным, в отчетном периоде было уже предупреждено возможных нарушений на сумму 6,1 млн грн.