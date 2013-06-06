Военные артисты совместно со звездами эстрады провели благотворительный концерт

На днях в Виннице с участием творческого коллектива Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил и звезд украинской эстрады и состоялся благотворительный концерт в поддержку программы, которая реализуется благотворительным фондом "Подольская община" - "Школа - доступна для всех".

По словам лидера группы "Тик" и по совместительству главы благотворительного фонда "Подольская община" Виктор Бронюк, все собранные средства пойдут на адаптацию школы-гимназии № 6 для детей на колясках.

- В Виннице несколько сотен детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которым нужно образование, а соответственно и условия для ее получения, - рассказал Виктор Бронюк. - Участие военных артистов в концерте, как и Павла Табакова и Андрея Кузьменко - не случайно. Я позвонил своим друзьям и предложил. Они идею поддержали.

На протяжении концерта под аккомпанемент военного оркестра звучали известные украинские песни в исполнении Павла Табакова, Кузьмы Скрябина, группы Тик, а также солистов Центра военно-музыкального искусства. Каждый вокальный номер дополняла хореографическая композиция.

- Это наш первый опыт работы с известными эстрадными исполнителями в таком формате, - отметил начальник Центра майор Роман Бережной. - К нему мы долго готовились, я думаю, что нам удалось многое. А аплодисменты благодарной зрительской аудитории и полученные предложения по дальнейшему более плодотворному сотрудничеству красноречиво это подтверждает.