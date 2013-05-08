Продолжается подготовка к торжественному прохождению войск в честь Дня Победы

Командовать торжественным прохождением войск Днепропетровского гарнизона будет начальник штаба - первый заместитель командира 6-го армейского корпуса полковник Сергей Корнийчук, принимать - начальник Днепропетровского гарнизона - командир 6-го армейского корпуса генерал-майор Руслан Хомчак. Перед началом мероприятия центральной набережной проедут военные автомобили с боевыми знаменами частей и соединений, участвовавших в освобождении Днепропетровщины.

Всего в торжественном прохождении войск примут участие более 1000 военнослужащих ВС Украины и представителей других силовых структур. Кроме того, все жители и гости областного центра смогут ознакомиться с образцами современной боевой техники Сухопутных войск и оружием времен Великой Отечественной войны.

Совместная репетиция торжественного прохождения войск произошла и в Луганске.

- В честь Дня Победы жители города увидят 10 парадных расчетов из числа подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований Украины общей численностью свыше 500 военнослужащих. Первая совместная репетиция показала хорошую строевой выучку и отношение командования воинских частей к этому важному мероприятию, - отметил заместитель начальника Луганского гарнизона по воспитательной работе подполковник Андрей Поддубный.

Командовать торжественным прохождением войск будет исполняющий обязанности начальника Луганского гарнизона полковник Анатолий Кучеренко.

В Харькове сегодня, 8 мая, состоится генеральная репетиция прохождения парадных подразделений, в которой примут участие курсанты Академии ВМС имени Павла Нахимова, Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса, а также 100 военнослужащих ВС Российской Федерации.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона и командующий торжественным прохождением войск полковник Алексей Середа, подготовка к торжествам началась еще в начале апреля.

- В День Победы харьковчане увидят 22 образца военной техники времен Великой Отечественной войны, и того, что сегодня находится на вооружении Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, - добавил офицер.