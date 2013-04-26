Во Львове состоится соревнование по стрельбе армий государств-участников СНГ
В г. Ереван (Армения) состоялось заседание спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ.
Участие в заседании принял руководитель украинской спортивной делегации, которая принимала участие в чемпионате дружественных армий государств-участников Содружества независимых государств по вольной борьбе полковник Анатолий Пелых.
Участники – представители разных армий СНГ – обсудили проект Концепции развития военно-прикладных видов спорта в Вооруженных силах стран-участниц СНГ; план чемпионатов на 2014 год по видам спорта в рамках спартакиад дружественных армий государств-участников Содружества независимых государств.
Решением спортивного комитета в 2014 году в Украине, на базе бассейна ЦСК ВС Украины, состоится чемпионат по плаванию, в котором примут участие спортсмены дружественных армий Вооруженных сил стран-участниц СНГ.
А в этом году в августе во Львове состоится соревнование по стрельбе соответствующего уровня.