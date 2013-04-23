В Косово продолжается 17-я ротация украинского контингента сил KFOR

Стоит отметить, что для осуществления контроля и оказания помощи в проведении замены украинских миротворцев в Косово направлена оперативная группа Министерства обороны Украины под руководством командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Петра Литвина. В ходе ротации члены оперативной группы проработают организационно-штатную структуру национального контингента, ознакомятся с организацией жизнедеятельности, размещением и бытом личного состава, проверят готовность подразделений к выполнению задач по назначению, будут корректировать процесс приема-передачи дел и должностей командирами, а также проведут рабочие встречи с командованием сил KFOR и многонациональной боевой группы «East».

Во время учредительного совещания руководитель оперативной группы Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Петр Литвин заслушал доклад командира национального контингента предыдущей ротации подполковника Ильи Федоренко и поставил задачу вновь прибывшему командиру гвардии майору Владимиру Кокореву. В частности, генерал-лейтенант Петр Литвин отметил, что личный состав 16-й ротации сделал весомый вклад в дело поддержания мира в Косово. Обращаясь к новоприбывшим военнослужащим, он направил их на качественное и профессиональное выполнение служебных обязанностей с тем, чтобы поддерживать достигнутый высокий уровень авторитета Украины и ее Вооруженных Сил на международном уровне.

Далее руководитель оперативной группы вместе с командиром национального контингента новой ротации и командирами взводов посетили военные базы и осмотрели зоны ответственности, где выполняли задачи их предшественники. Новоприбывшие миротворцы ознакомились с условиями несения службы на военных базах «GATE – 1» вблизи границы с Республикой Сербия, «CABRA», что находится в северной части Косово, неподалеку албанского населенного пункта Чабра и «Nothing Hill», где в настоящее время комендантом находится украинский офицер – капитан Ярослав Мужик.

Командир 16-й ротации подполковник Илья Федоренко и его подчиненные показали своим преемникам оборудование периметров военных баз, стоянки техники, тактический оперативный центр, а также рассказали о ситуации и отношении к военнослужащим сил KFOR местного населения, раскрыли нюансы несения службы, которые могут возникнуть во время выполнения задач.

В целом процесс передачи и приема должностей, техники, имущества личным составом контингентов проходит в соответствии с планом, который определил руководитель оперативной группы Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Петр Литвин. Полностью замену украинских миротворцев в составе многонациональной боевой группы «East» сил KFOR запланировано провести 28 апреля.

Сегодня, 23 апреля, в 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригаде состоялась торжественная встреча 53-х военнослужащих части, которые выполняли задачи по поддержанию мира в Косово. Командир части полковник Алексей Шандар поздравил миротворцев с возвращением на родную землю и пожелал им крепкого здоровья, согласия, веры в будущее и успехов на благо служения нашему государству.

– Вас по праву называют национальным достоянием, посланцами доброй воли, которые служат делу укрепления мира и стабильности на планете, утверждают международный авторитет Вооруженных Сил Украины и нашего государства, – отметил полковник Алексей Шандар.