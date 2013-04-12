Украинские миротворцы в Конго обеспечивают связь военной и гражданской авиации

Особенностью выполнения задач Миссии ООН для украинских вертолетчиков в этой стране является то, что военнослужащие разделены на три группы. Кроме обеспечения авиационного сопровождения и авиационной поддержки сил, патрулирования границ Демократической Республики Конго и ведения воздушной разведки местности украинские миротворцы обеспечивают связь военной и гражданской авиации Миссии ООН на аэродроме города Буния.

Начальник узла связи и радиотехнического обеспечения капитан Сергей Гудзь и его подчиненные на штатных радиостанциях ЮАР-9 и СКП-11 ежедневно обеспечивают связь между руководством бригады Итури с бангладешскими экипажами вертолетов Ми-17 и российскими экипажами Ми-8, которые выполняют полетные задачи в провинции Ориенталь Демократической Республики Конго.

Для качественного выполнения задач управления различного уровня украинские миротворцы также используют внутреннюю – проводную связь и транкинговую связь, которая включает базовую радиостанцию и радиостанции среднего радиуса действия. Для обмена информацией между Миссией ООН и украинским контингентом, а также для контакта с Украиной, как в служебных, так и в личных целях личный состав использует всемирную сеть Интернет.

Как отметил капитан Сергей Гудзь, связь всегда была основой управления войсками.

– Сегодня управление подчиненными уже невозможно представить без различного рода средств связи, которые внедрены и постоянно используются Миссией ООН для организации повседневной жизнедеятельности миротворческих контингентов, – отметил капитан Сергей Гудзь.