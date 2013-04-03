Минобороны будет строить свою работу с Общественным советом в прозрачном и открытом формате

Выступая перед собравшимися, первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник отметил, что оборонное ведомство строило и будет строить свою работу с общественным советом в прозрачном и доверительном формате. Он также заверил, что Министерство обороны будет способствовать и в дальнейшем в проведении всех мероприятий, связанных с деятельностью Общественного совета. По его словам, за 20 лет Вооруженные Силы Украины не видели ни одной радикальной реформы. Он отметил, что платформа советских Вооруженных Сил, на которой были созданы современные вооруженные силы, исчерпала свой технический и боеспособный ресурс. Это связано с недостаточным финансированием.

- Ситуация критическая, и нужно искать пути выхода из нее. Кадровая ситуация офицеров первичного звена также складывается не лучшим образом, - констатировал первый заместитель Министра обороны Украины.

Относительно денежного обеспечения Александр Олейник отметил, что на сегодняшний день Минобороны является экономическим зеркалом государства. Руководство оборонного ведомства постоянно отстаивает интересы военнослужащих на государственном уровне и заботится о повышении уровня финансирования министерства. Но сегодня не хватает ресурса сделать это в полном объеме.

На мероприятии речь шла и о сокращении Национального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины и Национального Президентского оркестра. Александр Олейник развеял все слухи о том, что эти два творческих коллектива подлежат сокращению. Он отметил их уникальность и заверил, что в ближайшие годы они сокращаться не будут. Также он заверил членов Общественного совета в бескомпромиссной позиции относительно функционирования военных госпиталей. Все они будут функционировать, как и раньше, и уменьшение койко-мест в лечебных учреждениях не будет.

Члены Общественного совета также заслушали доклад начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенанта Владимира Аскарова о состоянии и перспективах реформирования Вооруженных Сил и отчет заместителя директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Константина Кифоренко по расзоду бюджетных средств в прошлом году. Члены Общественного совета задавали докладчикам вопросы и предлагали свое видение решения тех или иных проблем.

В частности, было принято решение провести информационную работу в общественных коллективах по основным направлениям реформирования и перспективам развития Вооруженных Сил. Также было принято решение активно использовать возможности региональных общественных приемных Министра обороны Украины с целью повышения уровня доверия и повышения престижа украинской армии.