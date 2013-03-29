На Павлоградском химическом заводе началась утилизация мин

Об этом сообщил Генеральный директор предприятия Леонид Шиман в Днепропетровске, во время пресс-конференции в информационном агентстве «Мост-Днепр».

По его словам, на днях на предприятии начата утилизация противопехотных мин. Всего в Украине насчитывается около 6 миллионов противопехотных мин, которые подлежат утилизации.

– За счет ресурсов, выделяемых посольством Норвегии, мы модернизировали систему очистки газов на печи утилизации противопехотных мин, и с 21-го марта приступили непосредственно к работам по утилизации, – рассказал он. – Программа по утилизации мин, по которой была достигнута договоренность с Министерством обороны Украины и НАТО, предусматривает совместное финансирование из трех источников: НАТО – около 40%, Министерство обороны Украины – около 50% и Павлоградский химический завод – около 10%. При надлежащем финансировании в 2015 году мы планируем утилизировать половину мин, находящихся на отечественных военных базах, – добавил он.

Кстати, Государственное предприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» является единственным в мире предприятием, которое имеет возможности по утилизации противопехотных мин.

– Наши мощности позволяют проводить работы по утилизации мин в количестве 1,2 миллиона штук ежегодно. Кстати, происходит это без нанесения вреда окружающей среде, а на выходе мы получаем металлолом и взрывчатые вещества, которые используем для производства взрывчатки. Стоимость утилизации одной мины – около 2 евро, – сообщил Генеральный директор предприятия Леонид Шиман. Также он добавил, что на Павлоградском химическом заводе завершается строительство современной установки по утилизации корпусов ракет после извлечения из них твердого ракетного топлива.

Справка. 1 февраля 2013 года в Киеве в помещении Офиса связи НАТО в Украине состоялось подписание трехстороннего контракта по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) и Государственным предприятием «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».

Мероприятие было проведено в рамках выполнения проекта трастового фонда НАТО по уничтожению легких вооружений, стрелкового оружия, обычных видов боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) в Украине. В нем приняли участие заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко, Генеральный директор государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман, руководитель Проекта НСПА в Украине Владимир Литвинчук, представители Посольства США в Украине.

Взятые сторонами обязательства первого этапа проекта, который начался в 2006 году, выполнены в полном объеме. За это время утилизировано 15 тысяч тонн боеприпасов, 400 тысяч легких вооружений и стрелкового оружия, а также 1000 переносных зенитных ракетных комплексов.

Сейчас идет второй этап (до 2014 года), который является достаточно насыщенным. Ведь предполагается уничтожить 73 500 тонн обычных боеприпасов, 366 тысяч единиц стрелкового оружия и 3 миллиона противопехотных мин типа ПФМ-1.

Следует добавить, что Проект Трастового фонда Программы НАТО в Украине по уничтожению обычных боеприпасов, стрелкового оружия и легких вооружений направлен на демилитаризацию 133 тысяч тонн боеприпасов, 1,5 миллиона ЛОСЗ и оказания помощи в уничтожении 3 миллионов единиц противопехотных мин типа ПФМ-1 в течение 12 лет в четыре этапа до 2018 года.