На Львовщине прошло занятие по внедрению новых методик в подготовке военнослужащих

В этом году введена новая система боевой подготовки и требования к ее организации, предусматривающие нестандартные решения и подходы в обучении военнослужащих. Сейчас проходит этап коллективной подготовки отделений, экипажей боевых машин, поэтому эти тренировки можно назвать показательными. Кроме них свое мастерство демонстрировали специалисты механизированных, танковых, артиллерийских подразделений, противовоздушной обороны, разведчики, – отметил руководитель мероприятия, командир 13-го армейского корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Игорь Колесник.

В течение двух дней офицеры изучали порядок и последовательность подготовки отделений, экипажей, расчетов, нарабатывали единый алгоритм оценки обученности подразделений и единые взгляды по внедрению новых методик коллективной подготовки в процесс сплочения воинских коллективов.

Стоит отметить, что во время коллективной подготовки значительное внимание уделяется психологической подготовленности личного состава. По словам заместителя 24-й отдельной механизированной бригады майора Дениса Сохацкого, с этого года на каждом из этапов планирования занятий по боевой подготовке совместно с офицерами воспитательных структур части формулируется методический замысел в пользу формирования у воинов состояния защищенности психики от различных угроз современного боя.

– Во время индивидуальной подготовки мы организовывали обучение командиров подразделений, начальников служб и родов войск приемам, способам и средствам для осуществления психологической подготовки в ходе всех занятий по боевой подготовке. Постоянно проводим анализ и оцениваем уровень методического обеспечения каждого занятия, что дает возможность сформировать у каждого военного специалиста необходимую подготовленность к эффективному выполнению профессиональных функций, физическую выносливость и владение навыками регулирования своих психических состояний в условиях напряженности, а также навыки командиров по управлению психическими состояниями своих подчиненных в ходе выполнения профессиональных действий, – рассказал он.