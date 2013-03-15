Больницы Минобороны должны быть лучшими в Украине – Лебедев

Фото: Министерство обороны Украины

– Я лично дал поручение и назначил рабочую группу по разработке совершенно новой концепции развития и реформирования системы медицинского обеспечения, которая должна предусмотреть гарантированное качество и объемы оказания медицинской помощи не только военнослужащим, но и пенсионерам, ветеранам Вооруженных Сил и другим категориям, которые имеют право на бесплатное лечение, – отметил министр обороны Украины Павел Лебедев сегодня, 15 марта, в Киеве, во время встречи с коллективом Военного медицинского клинического центра Центрального региона.

Он подчеркнул, что на медицинском обеспечении в Военно-медицинском департаменте оборонного ведомства, в лечебных учреждениях находится 1 миллион 100 тысяч человек. Из них 140 тысяч военнослужащих, 400 тысяч пенсионеров, 350 тысяч членов их семей, и другие слои населения.

– Одна из приоритетных задач, которая ставится перед военной медициной, это – внедрение новых современных технологий. Для того чтобы лечебные учреждения Министерства обороны были лучшими в Украине и работали на уровне мировых стандартов, – отметил Министр обороны Украины.

Павел Лебедев напомнил, что военная медицина, Военно-медицинские клинические центры являются лучшими лечебными учреждениями в регионах. Во время проведения финальной части Евро-2012 были выбраны военные медицинские учреждения для лечения футбольных фанов.

– Комиссия UEFA при посещении военно-медицинских клинических центров, в частности во Львове и Киеве, подтвердила, что они соответствуют мировым стандартам. В случае необходимости именно военные медики должны оказывать помощь, и, в конце концов, оказывали ее, – сказал он.