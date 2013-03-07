Министр обороны Лебедев получил благословение митрополита Владимира

Встреча проходила в резиденции Митрополита в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании.

Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил Министра обороны с назначением на должность и благословил на плодотворную работу, направленную на возвращение достоинства и уважения к военным, завершение реформирования Вооруженных Сил.

– С Божьей помощью мы вернем достойное – достойным, – сказал Блаженнейший в беседе с министром обороны.

Стороны обсудили взаимоотношения между Украинской Православной Церковью и Министерством обороны Украины и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

На встрече обсуждались вопросы духовно-нравственной опеки военнослужащих как в Украине, так и в миротворческих контингентах. Стороны подняли вопрос целесообразности разработки модели института военного духовенства в Вооруженных Силах Украины.

По словам Павла Лебедева, Севастополь издавна был духовным и паломническим центром, и сегодня очень важной и позитивной тенденцией к возрождению славных традиций офицерства является возвращение военных к духовным ценностям. Блаженнейший пообещал благословить на службу флагман украинского флота корвет «Гетман Сагайдачный».

Отдельно он отметил целесообразность и актуальность инициативы Министра обороны по созданию благотворительного Фонда помощи военнослужащим и членам их семей «Защитник Отечества – Спаситель».