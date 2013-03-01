Иеромонах Кукша принял участие в конференции военных капелланов КФОР

В Косово, на территории военной базы КФОР "Film City" (штаб многонациональных миротворческих сил) в городе Приштина состоялась конференция военных капелланов КФОР.

Участие в мероприятии приняли военнослужащие девяти стран, которые занимаются пастырской опекой миротворцев. Относительно украинского контингента, то его представляли офицер по вопросам религии майор Михаил Антонюк (православный иеромонах Кукша) и заместитель командира национального контингента по воспитательной работе майор Александр Жолудь.

Встреча, которую организовали и провели немецкие капелланы была посвящена углублению сотрудничества и охватывала широкий спектр важных вопросов, связанных с современным состоянием и перспективами совершенствования пастырской опеки военнослужащих КФОР.

Заместитель командира национального контингента по воспитательной работе майор Вооруженных Сил Украины Александр Жолудь во время встречи рассказал об атмосфере взаимопомощи, которая царит между военнослужащими нашего контингента.

Программа мероприятия была довольно насыщенной. Ведь, кроме обмена опытом, участники встречи имели возможность посетить новый католический собор и старинные православные церкви в города Пришвина, а также побывать в православном монастыре XIV века, который находится в муниципалитете Грачаница неподалеку Приштины.