Молодежь Одесской области выбирает военные профессии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, об этом во время брифинга для представителей региональных СМИ в гарнизонном Доме офицеров заявил офицер отдела комплектования и призыва Одесского областного военного комиссариата капитан Сергей Скоробогатько.

Он также рассказал об учебных заведениях, которые готовят специалистов для Вооруженных Сил Украины, обнародовал статистические данные по отбору претендентов на обучение в вузах Министерства обороны Украины. В частности, по словам офицера, при выборе будущей профессии молодежь области предпочитает командные военные специальности.

В свою очередь старшина первого курса факультета высокомобильных десантных войск и разведки Военной академии (г. Одесса) младший сержант Максим Неутолимов и воспитанник Одесского лицея с усиленной военной и физической подготовкой Иван Личов рассказали об условиях поступления и особенностях обучения в своих учебных заведениях, а также о собственных мотивах и мыслях при выборе военной профессии.

В конце встречи его участники ответили на вопросы журналистов о конкурсе в военные вузы, подготовки военнослужащих-контрактников, военных специальностей, которые могут освоить женщины.