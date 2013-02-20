Украинские миротворцы взяли под контроль базовый лагерь и аэродром в Кот-д'Ивуаре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, на аэродроме Ман в Республике Кот-д'Ивуар оперативная группа Министерства обороны Украины и руководящий состав 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии провели рекогносцировку.

Главной целью стало ознакомление с ходом подготовки базового лагеря и аэродрома до введения туда авиационной группы из состава 56-го ОВО для участия Украины в операции ООН в Кот-д'Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссийного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д'Ивуаре.

На аэродроме украинскую группу встречали представители Операции ООН в Кот-д'Ивуаре: заместитель начальника объединенных служб тыла полковник Кумар, начальник авиации Чарльз Амоссоу, командир пехотного батальона «Бангладеш» полковник Шакил.

Предварительно в состав отдельной авиационной группы войдут три вертолета Ми-24 и свыше 30 военнослужащих из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии. Украинские вертолетчики под флагом ООН будут выполнять задачи по патрулированию западных и северных границ страны, проведению воздушной разведки маршрутов движения войск ООН в Кот-д'Ивуаре, сопровождению конвоев в отдаленные пограничные районы. В то же время миротворцы будут осуществлять авиационную поддержку наземных войск ООН в проведении операций.

«В настоящее время идет поэтапное строительство военных объектов: аэродрома и автономного базового лагеря для украинских миротворцев вблизи населенного пункта Ман», – рассказал командир 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии военный летчик 1 класса полковник Петр Плис.

Администрация Операций ООН в Кот-д'Ивуаре приступила к оборудованию аэродрома необходимыми объектами. Строится станция заправки авиационным топливом, установлен временный командно-диспетчерский пункт управления полетами, монтируются временные административные помещения, устанавливаются контейнеры для хранения боеприпасов.

Продолжаются строительные работы и в базовом лагере. Так, уже развернуты шесть жилых модулей, каждый на шесть комнат. Установлено пять санитарных модулей для обеспечения санитарно-гигиенических потребностей личного состава, построено одно отдельное помещение под производственные цеха для приготовления пищи, установлена скважина для обеспечения водой и так далее.

Представители украинской группы во время пребывания на объектах выяснили для себя реальное положение дел, в частности, что нужно для автономного жизнеобеспечения миротворцев. Особенно они обращали внимание на проблемные стороны и определяли пути их решения.