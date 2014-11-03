Украинские вертолетчики летали ночью в Либерии

Экипажи вертолета Ми-8 восстанавливали технику пилотирования ночью, выполняли полеты на площадку ограниченных размеров вне аэродрома и с режима висения, отрабатывали алгоритм действий по проведению спасательных операций. Определенный летный состав авиационных звеньев отряда, согласно курсу боевой подготовки, выполнял полеты по установленному маршруту ночью.

Со слов командира отряда военного летчика I класса полковника Петра Плиса, каждый летчик для поддержания надлежащего профессионального обучения привлекается к тренировочным полетам ночью. Это предусмотрено и соответствующими руководящими документами.

- Разноплановость полетных заданий, которые в течение смены отрабатывал летно-подъемный состав отряда, специалисты наземных служб, положительно скажутся на профессионализме каждого, - отметил полковник Петр Плис. - Профессиональные навыки, особенно в экстремальных ситуациях, играют ключевую роль. Прежде всего это касается летного состава, который постоянно несет дежурство в режиме «SAR STAND BY», и в случае поступления сигнала за считанные минуты поднимается в небо и проводит поисково-спасательную операцию. Отсчет времени, когда речь идет о жизни человека, иногда идет на секунды, - добавил он.

Читайте такжеЛетчики украинского Национального контингента обменялись опытом со швейцарскими коллегами

В течение летной смены было выполнено 18 полетов. Летчики авиационных звеньев отряда, согласно программам подготовки, отработали ряд полетных заданий. В частности, молодые командиры экипажей продолжили летную программу по курсу летной подготовки.

Подводя итоги летной смены, командир отряда полковник Петр Плис отметил четкую организацию полетов и надлежащее их всестороннее обеспечение.

- Все полетные задания, которые стояли перед летным составом, выполнены. Экипажи, техники, инженеры работали с максимальной отдачей - слаженно и уверенно, - добавил полковник Петр Плис.