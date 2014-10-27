Летчики украинского Национального контингента обменялись опытом со швейцарскими коллегами

Иностранную делегацию, в которую вошли представители летного состава и логистических служб, представлял подполковник Джордж Фаукс, украинских военных - командир 56 отдельного вертолетного отряда военный летчик первого класса полковник Петр Плис, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Тематика вопросов, которые выносилась на обсуждение, касалась специфики выполнения полетных заданий в воздушном пространстве Либерии, несмотря на погодные условия страны, состояние вертолетных площадок для посадок и возможности осуществления дозаправки вертолетов, способности летчиков и спасателей отряда выполнять задачи по поиску и эвакуации пострадавших воздушным путем с водной поверхности или с суши. Другими словами, зарубежных коллег интересовал приобретенный украинскими миротворцами опыт летной работы.

"Уже более десяти лет вертолетный отряд из Украины под эгидой ООН выполняет задачи в Либерии. Вклад украинских военных в обеспечение мира и стабильности в этой западноафриканской стране неоценим, как и приобретенный личным составом отряда опыт", - отметил представитель министерства иностранных дел Швейцарии Кристофер Шилд.

Украинские летчики проинформировали своих швейцарских коллег о реальном состоянии вертолетных площадок, рассказали о специфике охраны вертолетов во время посадок на площадку, которая находится не под юрисдикцией ООН, обсудили вопросы перспективного взаимодействия, в частности, относительно обмена информацией о метеорологической обстановке.

Командир 56 отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Либерии военный летчик первого класса полковник Петр Плис, презентуя швейцарским летчикам карту Либерии, на которой нанесены основные вертолетные площадки, отметил: "Мы готовы не только делиться информацией, но и при необходимости помогать в пределах наших возможностей, ведь понимаем всю сложность работы в африканском небе".