Венгерский премьер жалуется, что от Будапешта хотят получать по полмиллиарда в год.

В Евросоюзе "на столе" есть предложение о том, как заместить американскую помощь Украине, если США окончательно сойдут с дистанции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует издание Magyar Nemzet.

"Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель захочет заставить европейцев, в том числе и нас, венгров, заплатить за это. Уже на столе есть предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине двести миллиардов форинтов (500 млн евро - УНИАН) в год", - заявил он.

Также Орбан заявил, что пока нет предпосылок для членства Украины в ЕС, поэтому об этом не может быть и речи.

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Западная помощь Украине

Как писал УНИАН, новый президент США Дональд Трамп несколько раз делал ложные заявления о том, что Америка потратила на помощь Украине якобы значительно больше, чем Европа. В своем последнем заявлении на эту тему он утверждает, что США потратили на Украину аж 350 миллиардов долларов. И это якобы на 200 миллиардов больше, чем дала Европа.

Вероятно, Трамп в очередной раз перепутал услышанные им цифры. Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потратила на оборону 320 миллиардов долларов, из которых 200 миллиардов - это помощь союзников, не только США, но и Европы. По его словам, непосредственно от США поступило оружия на 67 млрд долларов и еще 31,5 млрд долларов прямой финансовой помощи в бюджет.

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