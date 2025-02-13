Он уверяет, что Трамп и Путин хотят мира, а Брюссель "поддерживает убийства".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял заявление группы стран Веймарской республики о необходимости и в дальнейшем поддерживать Украину.

Венгерский политик перепостил сообщение верховной представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас в микроблоге X, назвав совместное заявление "печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства". По его словам, Брюссель якобы "поддерживает убийства":

"В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают никчемные заявления. Нельзя просить место за столом переговоров. Его нужно заслужить! Силой, хорошим лидерством и умной дипломатией".

Заявления Трампа о войне

Как сообщал УНИАН, вчера американский президент сообщил о телефонном разговоре с кремлевским правителем Путиным. Трамп сказал, что они договорились очень тесно работать вместе и посещать страны друг друга. После этого он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Во время брифинга Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, поскольку ей "не надо было вступать в эту войну", а также выступил против ее членства в НАТО.

Готовность встретиться с Путиным и заявления Трампа о необходимости уступок со стороны Украины вызвали возмущение в Европе. Министры иностранных дел Украины, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС подписали заявление, требуя привлечь к переговорам Европу.

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