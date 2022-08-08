Для этого прямо на границе со стороны РФ российские грузовики заменяют на европейские.

В России придумали, как обойти санкции против грузовых перевозок. Для этого на границе с Евросоюзом российские грузовики заменяют на европейские – и далее российский груз уже везет машина с ЕС.

Об этом пишет финское издание Yle, пообщавшись с одним из водителей.

Я подъезжаю на пустой машине к российской стороне границы. Там она загружается, после чего я везу груз обратно – говорит водитель машины, зарегистрированной в Латвии.

Перегрузка груза с российской фуры на европейский грузовик происходит по ту сторону восточной границы, в российской таможенной зоне, пишет финское издание.

Упоминается, что в начале апреля вступил в силу пятый пакет санкций, в котором Евросоюз запретил движение по своей территории российским и белорусским грузовикам. Россия не ответила тем же, поэтому европейские грузовики по-прежнему могут работать в России.

Как правило, грузовики просто останавливаются на границе, чтобы привезти или забрать груз. Иногда на российской стороне границы просто меняют машину, которая управляет прицепом, и этот тандем интерпретируется как финская комбинация. Это также разрешено.

Ранее УНИАН уже писал, что Россия просит Турцию помочь обойти санкции. В частности, страна-агрессор просит разрешение покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

В свою очередь в ЕС обеспокоены сближением Анкары с Москвой и рассматривают возможность введения санкций против Турции.

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