Среди протестующих никто не проявляет намеренную агрессию к силам правопорядка.

Схожесть нынешней ситуации в Казахстане с украинским Майданом в том, что в эпицентре протеста люди заботятся, чтобы не пострадали случайные прохожие, строят баррикады, к ним подвозится вода и организовывается питание.

Об этом УНИАНу рассказал журналист казахстанского журнала Adam bol Аян Шарипбаев.

"Я своими глазами наблюдал, как протестующие захватили военный КАМАЗ, на нем сбили забор резиденции президента и оттуда посыпались автоматные выстрелы. КАМАЗ так и застрял на месте… Полиция применяет все дозволенные и не дозволенные методы. Мне говорили о том, что били прикладами. Слезоточивый газ применяют абсолютно бесконтрольно… Все как в дни Майдана, куда я ездил", - рассказал журналист.

Он уверяет, что никто не проявляет намеренную агрессию к силам правопорядка.

"На площади собрались, чтобы выразить протест текущим положением, в экономике, политике, социальной жизни. Люди хотят быть услышанными. Долгие годы нет связи с народом, независимые сми уничтожены. Все уровни власти захвачены кланами. Много претензий к судам, к правоохранителям. Это естественная нормальная реакция после 30 лет диктатуры. Ничего удивительного в том, что происходит я не вижу", - рассказал журналист.

Он отмечает, что среднестатистический портрет протестующего такой: это молодой человек с непостоянной работой и маленьким заработком, на который нельзя прокормить семью, который устал от безденежья, отсутствия перспектив, плясок под российскую или китайскую дудку, которому просто нечего терять.

"Если человека не кормить, держать в клетке - он постарается эту клетку разломать. Вот, что происходит. Люди устали ждать перемен, которые якобы инициирует власть. Люди не хотят кадровых решений, которыми власть привыкла затыкать проблемы. Хотят полного смещения правящей элиты", - пояснил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акациями протеста президент страны Касым Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В связи с акциями протеста МИД посоветовал украинцам воздержаться от посещения Казахстана.