По данным социологов, за запрет проголосовали 51 процент участников сегодняшнего референдума.

Жители Швейцарии сегодня на референдуме проголосовали за запрет на полное закрытие лица в общественных местах.

Такой прогноз обнародовали социологи после закрытия участков для голосования, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеВ Швейцарии стартовал референдум о запрете ношения одежды, скрывающей лицо

По словам сопредседателя Института опроса gfs.bern Лукаса Голдера, за запрет проголосовали 51 процент участников референдума.

Несмотря на то, что погрешность составляет плюс-минус два процента, "изменение тенденции возможно лишь теоретически", заметил Голдер.

Проголосованное предписание предполагает запрет на ношение в общественных местах любой одежды, полностью закрывающей лицо: никаба, паранджи или балаклавы. То есть он будет касаться не только мусульманок, но и демонстрантов или футбольных фанатов, которые часто закрывают лицо балаклавами.

По официальным данным, доля мусульман в Швейцарии в 2018 году составила 5,3 процента. Всего же никаб в Швейцарии носят примерно 30 женщин.

Референдум

7 марта 2021 года в Швейцарии проходил референдум о внесении поправок в конституцию, которые позволяют ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Некоторые политики считают, что запрет на ношение никаба является логическим шагом, продолжением борьбы с радикальным политическим исламом.

В то же время правительство Швейцарии и большинство депутатов парламента относятся к этому иначе. Они рекомендовали голосовать против запрета, поскольку считают, что это не защитит от экстремизма и терроризма.

Запрет на одежду, скрывающую лицо

С октября 2017 года Австрии действует запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.

31 мая 2018 года в Дании запретили носить паранджу.

16 мая 2019 года Австрия запретила хиджабы в начальных школах.

1 августа 2019 года в Нидерландах был введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская