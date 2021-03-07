Инициатива запретить в стране одежду, полностью скрывающую лицо, породила дискуссию о борьбе с политическим исламом и стала основной для проведения референдума.

В Швейцарии сегодня, 7 марта, проходит референдум по внесению поправок в конституцию, позволяющих ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Речь идет как об одежде мусульманских женщин - никабе и парандже, так и о балаклавах, которые носят, например, футбольные фанаты, сообщает Deutsche Welle.

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Правительство и парламент страны, различные женские организации, ученые-исламоведы, представители церквей в Швейцарии дискутируют о предложении запретить ношение никаба и других видов одежды, закрывающих лицо, и притеснении женщин-мусульманок. То, что речь в законе идет также о запрете на маскировку лиц во время демонстраций или футбольных матчей, является второстепенным.

Некоторые политики считают, что запрет на ношение никаба является логическим шагом, продолжением борьбы с радикальным политическим исламом. По их словам, инициатива о внесении поправок в конституцию, позволяющих ввести подобный запрет, за которую голосуют швейцарцы на референдуме, направлена на то, чтобы предоставить женщинам свободу.

В то же время правительство Швейцарии и большинство депутатов парламента в Берне видят эту ситуацию иначе. Они рекомендуют голосовать против запрета, поскольку считают, что запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, не предоставляет защиту от экстремизма и терроризма. Для этих целей в стране есть более эффективные инструменты.

Запрет на одежду, скрывающую лицо

С октября 2017 года Австрии действует запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.

31 мая 2018 года в Дании запретили носить паранджу.

16 мая 2019 года Австрия запретила хиджабы в начальных школах.

1 августа 2019 года в Нидерландах был введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо.

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Автор: Тамара Отовская