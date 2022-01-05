Пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 317 сотрудников полиции и Нацгвардии. Восемь силовиков погибли.

Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси", - говорится в сообщении.

Также в министерстве сообщают о случаях воспрепятствования госпитализации раненных.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: найден украинский след"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли 8", - отметили в МВД.

Местные Telegram-каналы показывают, как сейчас выглядят улицы Алматы.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

Сегодня, 5 января, Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Президент также сообщил, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

Позже он обратился к главам Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать помощь Казахстану.