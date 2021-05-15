Вечером 14 мая в секторе Газы были убиты восемь палестинских детей.

С начала боевых действий между Израилем и сектором Газы погибли 42 ребенка.

Читайте такжеХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем: переченьОб этом говорится в сообщении в ЮНИСЕФ в Палестине в Twitter.

«Вчера вечером в секторе Газы были убиты еще восемь палестинских детей: самому младшему четыре года, самому старшему 15. С начала эскалации 5 дней назад в секторе Газы были убиты 40 детей и еще 2 - в Израиле», - отмечается в сообщении.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Катерина Шварц