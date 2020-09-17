Родители решили их "купить", предложив крупную сумму от продажи земельного участка.

Беременная 26-летняя женщина отказывается назвать будущего сына в честь умершего брата, чем разгневала родителей.

О конфликте с родителями, рассказала пользовательница Reddit.

По ее словам, мать и отец хотят, чтобы она назвала ребенка именем брата, который погиб от инфекции во время борьбы с раком. В итоге ей им с 32-летним мужем даже предложили крупную сумму денег.

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Она пояснила, что мать и отец тяжело переживают смерть сына. И родственники, по совету друзей, решили, что их «психологическое здоровье улучшится», ведь они будто снова будут рядом с умершим сыном.

Женщина с супругом выбрала другое имя. Родители решили их "купить", предложив крупную сумму от продажи земельного участка. Муж автора задумался, учитывая непростое финансовое положение молодой семьи. Но мать первенца настояла на отказе.

Большинство комментаторов поддержали решение молодых родителей. А решение назвать ребенка в честь недавно умершего, назвали попыткой заменить сына внуком.

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Автор: Наталия Печиборщ