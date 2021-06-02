По ее словам, она неоднократно становилась жертвой сексуального насилия с его стороны.

В испанской Каталонии жительница муниципалитета Сан-Андрес-де-ла-Барка сдалась полиции после того, как частично отрезала пенис своему насильнику.

Об этом случае сообщает El Pais.

Сообщается, что инцидент произошел в местности недалеко от Барселоны.

Работница бара пришла в полицейский участок и рассказала, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны своего начальника. По ее словам, в этот раз она впервые решила обороняться: взяла нож и использовала его, чтобы защитить себя.

Полицейские задержали женщину и выехали в больницу, куда доставили искалеченного мужчину.

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Получилось ли у врачей пришить на место гениталии мужчины, на данный момент неизвестно.

Есть информация, что предполагаемый насильник, и его жертва – выходцы из Бангладеш.

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Автор: Катерина Шварц