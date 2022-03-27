Грузоперевозки между странами остановили.

VR Transpoint, финская железнодорожная компания по грузоперевозкам, останавливает прием поездов из России с 27 марта.

Об этом сообщили на сайте компании.

"Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами", – сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

VR Transpoint останавливает прием поездов из России уже в воскресенье. При этом возврат вагонов из Финляндии в Россию будет продолжаться.

Украинский перевозчик "Укрзализныця" поблагодарил Финляндию и другие страны за поддержку и призвал к усилению железнодорожной блокады.

"Укрзализныця" призывает и в дальнейшем продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, которая проходит через Россию и Беларусь. Также "Укрзализныця" призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить перевозки с Россией и исключить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта стало известно об отмене пассажирских поездов из Финляндии в Россию.

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