Поезда Allegro прекратят ходить с 28 марта.

Национальный железнодорожный оператор Финляндии VR Group с 28 марта приостановит движение между Хельсинки и Санкт-Петербургом поездами Allegro.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно заявлению, государственный оператор прекратит работу поездов Allegro до дальнейшего уведомления, начиная с 28 марта 2022 года.

"За эти недели люди, которые хотели уехать из России, имели достаточно времени, чтобы уехать. Теперь из-за санкций мы пока прекращаем услугу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты могут отменить свои уже приобретенные билеты без каких-либо затрат.

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент Финляндии Саули Ниинисте встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, где договорился активизировать сотрудничество в области обороны.

А из-за санкций против российских олигархов в Финляндии задержали уже более 20 яхт.

VR Group: справка УНИАН

VR Group - государственная железнодорожная компания Финляндии. Занимается грузовыми и пассажирскими железнодорожными перевозками.

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