Президент также отреагировал на критические заявления губернатора Флориды Рона ДеСантиса о предоставлении помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 70% американских средств на оружие для Украины остались в США. Они были направлены именно на оборонное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с представителями балтийских медиа в Риге. Он также отреагировал на критические заявления губернатора Флориды Рона Десантиса о предоставлении помощи Украине.

"ДеСантис может изменить свою позицию и давать миллионы на наших военных. Но он и такие как он отказались помогать нашим военным с заработной платой, и сказали, что это вопрос сугубо Украины. Можно громко говорить о том, что мы защищаем общие ценности, защищаем демократию, а потом говорить: на военных мы не можем, потому что мы страна НАТО, и мы не можем поддерживать войну", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что эти деньги давали не на заработную плату военных. Украине требовалась помощь с бюджетом, а в бюджете распределяется, куда эти деньги идут.

"ДеСантис должен знать. Он человек молодой и наверняка он еще не понимает, что такое поддерживать пенсионеров во время войны. Но большинство денег, которые нам давали Соединенные Штаты Америки на оружие – это миллиарды, и я им очень благодарен – двухпартийной поддержке и президенту Байдену, но более 70% этих денег осталось в Соединенных Штатах Америки. И это знают люди, которые нам помогали этим оружием, потому что оно не бесплатное. И эти деньги получали предприятия Соединенных Штатов Америки. И эти деньги получали там люди. И я думаю, что американские пенсионеры тоже. А когда ДеСантис станет пенсионером, а мы одержим победу в этой войне, я также ему лично помогу финансовой благодарностью за то, что нам Соединенные Штаты помогали нашим пенсионерам", – подчеркнул Зеленский.

Позиция ДеСантиста по помощи Украине

Как сообщает издание The New York Times, недавно во время теледебатов между представителями Республиканской партии Никки Хейли и Роном ДеСантисом, которые соревнуются за право на выдвижение в кандидаты на пост президента США, произошел словесный спор из-за помощи Украине.

В частности, Хейли сказала, что американская помощь для Украины была необходима для предотвращения появления более широкого конфликта, когда Де Сантис заявил, что не хочет, чтобы США были втянуты в войну без понимания четкого ее завершения.

Ранее в интерью пророссийски настроенному ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, который неоднократно оскорбительно высказывался в адрес украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского, республиканец и возможный кандидат в президенты США на выборах 2024 года Рон ДеСантис отметился рядом скандальных заявлений об Украине.

Нынешний губернатор Флориды назвал войну "территориальным спором", а также раскритиковал президента США Байдена за то, что он слишком много делает для Украины. При этом Украина, по его словам, не является "жизненно важным" интересом США.

Ряд ключевых сенаторов-республиканцев раскритиковали подобные высказывания и выразили несогласие с позицией ДеСантиса о важности Украины для США и его формулировкой относительно войны России против Украины.

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