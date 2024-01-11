Глава государства отметил, что украинская армия готова к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина заслуживает приглашения к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

"Я уверен, что Украина как никто заслуживает. Во-первых, у Украины сильная армия, которая точно усилит, особенно Восточную Европу, страны НАТО. Армия с военным опытом, не с теорией, а практикой. Армия, которая уже использовала натовское оружие во время войны на поле боя, а не только на военных тренировках", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Таллинне.

По его словам, украинская армия по собственному опыту знает все плюсы и минусы этого оружия, а также какие есть сложности на поле боя в любой период года.

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"Когда мы говорим об уровне нашей армии или совместимости с натовскими стандартами, то я вижу, что мы абсолютно готовы", - подчеркнул Зеленский.

Также говоря об институциональных изменениях в Украине, глава государства пояснил, что для этого внедряются все необходимые реформы даже во время войны. Вместе с тем, президент отметил очень высокий уровень поддержки украинцами членства Украины в НАТО.

"Это будет, если честно, лучшей гарантией безопасности для Украины, что не будет возврата российской агрессии. Лучшими гарантиями безопасности для стран Балтии. Лучшими гарантиями безопасности для Польши. Я считаю, что это и возможность думать о другом будущем для Беларуси. Все это членство Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

В свою очередь, президент Эстонии выразил видение, что Украина не станет членом НАТО на следующий день после окончания войны.

"Это займет немного больше времени. Но история нам показывает то, что буферные зоны не работают. А это значит, что те страны, которые решили стать демократическими и решили защитить себя - для них нет никакой альтернативы, чем НАТО", - подчеркнул Карис.

Саммит НАТО - что надо знать

Как известно, следующий саммит состоится в Вашингтоне (округ Колумбия, США) 9-11 июля 2024 года.

Лидеры НАТО уже согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг утверждал, что все страны-члены Альянса соглашаются с идеей вступления Украины в будущем.

Бывший генсек альянса (в 2009-14 гг.) Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО может принять Украину в альянс без оккупированных Россией территорий.

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