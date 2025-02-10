По словам президента Франции, введение высоких пошлин не выгодно для США.

Президенту США Дональду Трампу стоит сосредоточиться на вопросе урегулирования войны в Украине, а не на торговой конфронтации с Европой. Об этом заявил президент франции Эмманюэль Макрон в интервью CNN.

"Нам следует решить проблему Украины. Нам следует разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. У нас есть конкуренция между США и Китаем... Разве Евросоюз - это ваша первоочередная проблема? Нет, я не думаю. Ваша первая проблема - это Китай, так что вам нужно сконцентрироваться на этом. Европа ваш союзник", - сказал он.

Макрон отметил, что поддерживает хорошие отношения с Трампом. Он подчеркнул, что повышение тарифов ударит и по американской экономике, так как экономические связи между США и ЕС являются довольно тесными.

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"Если вы наложите таможенные пошлины на несколько секторов экономики, это увеличит расходы и создаст инфляцию в США. Неужели это то, чего хочет ваш народ?", - добавил президент Франции.

Макрон подтвердил, что Европа является союзником США. Он призвал Трампа прекратить торговую войну с ЕС.

"Если вы хотите, чтобы Европа больше инвестировала и брала на себя обязательства по безопасности и обороне, я думаю, что в интересах США не нападать на Европу и не угрожать ей тарифами", - резюмировал президент Франции.

Торговые войны Трампа - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One заявил, что сегодня, 10 февраля, Вашингтон объявит о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия. Также он пообещал ввести масштабные взаимные пошлины.

Кроме того, в Financial Times сообщали, что лидеры Европейского Союза готовы принять ответные меры, если новая таможенная политика Трампа затронет и страны ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что торговая война имела бы плохие последствия как для США, так и для Европы.

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