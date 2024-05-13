Лидер Украины в ближайшие дни посетит Мадрид, выяснили западные журналисты.

Президент Владимир Зеленский скоро посетит еще одну европейскую страну, чтобы подписать соглашение насчет безопасности Украины.

Украинский лидер в ближайшие дни посетит столицу Испании Мадрид, чтобы подписать двустороннее соглашение насчет безопасности между испанским государством и Украиной, пишет El Pais, ссылаясь на источники. По сведениям издания, Зеленский должен подписать документ с премьером Испании Педро Санчесом.

Переговоры по подписанию соглашения якобы стартовали в начале марта. Издание выяснило, что соглашение будет такое же, как и те, что Киев уже подписал с Данией, Италией, Германией, Францией, Великобританией и Канадой.

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Журналисты добавили, что благодаря этому документу должна быть обеспечена предсказуемость и стабильность военной поддержки Украины со стороны Испании, в том числе поставок вооружения и подготовки воинов.

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11 мая издание Welt писало, что не позднее начала июля Европейский Союз хочет предоставить нашему государству гарантии безопасности. Журналисты узнали от источников, что послы 27 государств-членов Евросоюза недавно согласовали текст документа, и его сейчас обсуждают украинское правительство и Европейская служба внешних дел.

Кроме того, сообщалось, что идут переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны властей США. В начале мая спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби говорил, что украинская сторона пока занимается уточнением своих потребностей.

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