При этом Зеленский сказал, что вряд ли сможет присутствовать на саммите.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в испанской Гранаде 6 октября. Об этом Зеленский сообщил изданию Sky TG24.

"Меня пригласил в Гранаду премьер-министр Санчес на неофициальный саммит 27-ми стран", - сказал Зеленский, добавивв, что он также получил приглашения от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

При этом Зеленский добавил, что что вряд ли сможет присутствовать, поскольку его "присутствие здесь, в Украине, необходимо".

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Саммит ЕС в Гранаде

Как известно, 6 октября в Гранаде, Испания, пройдет неформальный саммит ЕС. Там будет принята декларация, содержащая политические планы на ближайшие годы.

Согласно проекту декларации саммита,ЕС планирует укреплять оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций. чтобы противостоять России.

Также на саммите запланировано обсуждение реформирования ЕС и принятие новых стран.

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