В частности, собеседники говорили о проблемах безопасности, порожденных боевиками, которых поддерживает Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурган обсудили противодействие боевикам незаконных вооруженных формирований в Африке, которые финансируются Россией.

Как сообщил глава государства в Telegram, незапланированная встреча состоялась в аэропорту Шеннон.

Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Обсудили совместные вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией", - сообщил Зеленский.

Кроме того, глава государства пригласил Судан поддержать инициативу "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine) и принять участие в нынешнем саммите.

Также были рассмотрены возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.

ЧВК "Вагнер" в Африке

Как сообщал УНИАН, 15 сентября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что частная военная кампания "Вагнера" сталкивается с проблемами на африканском театре боевых действий из-за напряженности с Минобороны РФ, которая продолжается.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет, в котором находились главари ЧВК "Вагнера", в частности, Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.

После ликвидации руководителей ЧВК, как прогнозировали западные аналитики, российский президент Владимир Путин может стремиться взять под свой контроль крупные операции "вагнеровцев" в Африке и на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что Министерство обороны России сорвало ротацию сил "Вагнера" из Африки.

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