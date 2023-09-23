Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурган обсудили противодействие боевикам незаконных вооруженных формирований в Африке, которые финансируются Россией.
Как сообщил глава государства в Telegram, незапланированная встреча состоялась в аэропорту Шеннон.
Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Обсудили совместные вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией", - сообщил Зеленский.
Кроме того, глава государства пригласил Судан поддержать инициативу "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine) и принять участие в нынешнем саммите.
Также были рассмотрены возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.
ЧВК "Вагнер" в Африке
Как сообщал УНИАН, 15 сентября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что частная военная кампания "Вагнера" сталкивается с проблемами на африканском театре боевых действий из-за напряженности с Минобороны РФ, которая продолжается.
Вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет, в котором находились главари ЧВК "Вагнера", в частности, Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.
После ликвидации руководителей ЧВК, как прогнозировали западные аналитики, российский президент Владимир Путин может стремиться взять под свой контроль крупные операции "вагнеровцев" в Африке и на Ближнем Востоке.
Накануне стало известно, что Министерство обороны России сорвало ротацию сил "Вагнера" из Африки.