Президент "потерял" жену и начал забавно ее искать.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил США. Вместе с ним была и его жена. Во время одного из выступлений президент не сумел скрыть чувства к первой леди, этот забавный момент попал на видео.

Так, в фан-пабликах Елены Зеленской появился фрагмент выступления ее избранника, во время которого он искренне признался, что не готовил длинную речь, ведь у него было немало встреч в США. Их было слишком много для одного дня, заявил президент.

При этом Зеленский почти сразу отметил, что он пришел вместе с женой. Но президент не увидел первую леди в зале. Было заметно, что он искал ее глазами с первых секунд своей речи, а потом он уже не стал скрывать, что "потерял" жену и очень хочет ее "найти".

Поэтому Зеленский начал искать первую леди, забавно приложив руку к лицу. Когда же он наконец увидел жену, то успокоился и продолжил речь.

"Честно говоря, у меня часто нет времени, что побыть с женой, провести время вместе", - признал президент.

Зеленский "потерял" жену - видео

Реакция сети

В комментариях фаны пишут, что Зеленский мог волноваться за жену, а потому постоянно искал ее глазами. Кроме этого, пользователи пишут:

"Невероятный! Наш президент с женой многие церемониальные правила изменили. Когда в доме беда, то не до церемоний"

"Так приятно видеть и чувствовать искренность, человечность"

"Они действительно лучшая пара! Наш президент и первая леди! Счастья вам и Украине!".

Напомним, такие ситуации случаются не впервые. Так, на Саммите первых леди и джентльменов Зеленский обратился к жене, а она не сумела скрыть свои эмоции.

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