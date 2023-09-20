Отмечается, что власти Судана не верят в то, что украинцы провели операцию на их территории.

Украинские спецслужбы, вероятно, стояли за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого ЧВК "Вагнер" ополчения возле Судана. Это повышает вероятность того, что последствия российского вторжения в Украину распространились далеко от линии фронта.

Издание CNN пишет, что украинский военный источник охарактеризовал операцию как работу "несуданских военных". На вопрос о том, стоит ли за атаками Киев, источник ответил только, что "вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы". Операция включала серию нападений на военизированную группировку "Силы быстрой поддержки" (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от российской наемной группировки "Вагнер" для борьбы с суданской армией за контроль над страной.

Журналисты CNN не смогли независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов. Но полученные видеоматериалы продемонстрировали украинский стиль атак дронов.

Два коммерчески дрона, широко используемые украинцами, участвовали как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден украинский текст. Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и африканского региона.

Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы. Помимо серии атак украинских беспилотников, которые нанесли удары глубоко по территории России, продолжающееся контрнаступление ВСУ было сосредоточено на оккупированных территориях востока и юга страны.

Украина официально не взяла на себя ответственность за удары, которые были запечатлены на кадрах беспилотника. Отрывки видеороликов появились в социальных сетях. Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он "не знал об украинской операции в Судане" и не верит в это.

Многие официальные лица США, похоже, не знали о предполагаемом инциденте и были удивлены предположением, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими силами. Видео, на которых чередуются вид пилота, вид дрона, наблюдающего сверху, и сам диспетчер, показывают последовательность ударов дронов в Омдурмане и его окрестностях.

FPV дроны позволяют пилотам наблюдать за операцией "глазами" беспилотника. На одном из роликов видно то, что похоже на дрон DJI MAVIC 3. Оба типа дронов коммерчески доступны и широко используются украинскими вооруженными силами.

Дрон DJI MAVIC 3 имеет максимальную дальность полета 30 километров, дальность передачи видео 15 километров и время полета 46 минут, что указывает на то, что пилот управлял дроном из города или очень близко к нему.

На видео с монитора контроллера дрона виден текст на английском и украинском языках, в том числе "Зупинити" или "Стоп". Оператора дрона, который похож на иностранца, также можно увидеть в отражении, но оператор одет в балаклаву и его невозможно идентифицировать.

Британский исследователь, который управляет Caliber Obscura проанализировал для CNN отснятый материал и сказал, что устройство соответствует тем, которые украинские силы используют для управления дронами DJI MAVIC.

CNN геолоцировала места мелкомасштабных атак и наземных операций, показанных на видео с дронов, но не смогла независимо проверить дату, когда эти видео были сняты. Несколько ударов по мосту Шамбат, соединяющему Омдурман и Хартум, похоже, совпали с местными сообщениями в социальных сетях о нападении 8 сентября.

По словам другого высокопоставленного суданского источника, удары произошли всего через два дня после того, как "Вагнер" содействовал доставке крупного конвоя с оружием в Судан через гарнизон RSF в аль-Зуруге, на юго-западе страны, недалеко от границы с Чадом. Чиновник сообщил, что большое количество транспортных средств, в том числе несколько грузовиков с оружием "Вагнера", прибыло в Зуруг 6 сентября. CNN получила спутниковые снимки, на которых видно более 100 транспортных средств, включая десятки грузовиков. Суданские источники сообщили о конвое с оружием.

Два чадских военных информатора рассказали, что конвой следовал через Чад в Зуруг, что сигнализирует о расширении сферы влияния России и "Вагнера" в Африке, которая включает Мали, Судан, ЦАР и Ливию.

Мощная российская группа наемников сыграла ключевую роль в зарубежных военных кампаниях Москвы, а именно в Украине, и ее неоднократно обвиняли в совершении влияния. В Африке это помогло расширить власть Москвы и захватить ресурсы.

Шесть ударов беспилотников были нацелены на пикапы, проезжавшие по мосту Шамбат. Восемь других атак ударили по припаркованным авто, здания и вооруженным людям в Омдурмане и западном пригороде Омбада, где суданские военные за последние недели провели серию воздушных налетов на позиции RSF, которые унесли жизни десятков мирных жителей.

На одном из видеороликов видно, как минимум трех иностранных боевиков, совершивших налет на здание. В ролике, очевидно записанном на нательную камеру, солдаты были в очках ночного видения, а у одного из солдат, судя по всему, была ракетная установка. Снимок с воздуха, показывающий войска, наступающие на здание, был геолоцирован CNN в районе Омдурмана, недалеко от того места, где произошли удары беспилотников.

Согласно источникам, "Вагнер" снабжал RSF ракетами класса "земля-воздух", поддерживая военизированные формирования RSF и их лидера Мохамеда Хамдана Дагало в борьбе за власть с генералом Абдель Фаттахом аль -Бурхан, который правит Суданом и контролирует вооруженные силы.

Вим Звейненбург, руководитель проекта по гуманитарному разоружению в голландской миротворческой организации PAX, сказал, что это первый раз, когда дроны были замечены в Африке.

"Такие барражирующие дроны впервые наблюдаются на африканском континенте", — сказал Звейненбург, который специализируется на новых военных технологиях, включая дроны. "Однако за последний год мы наблюдаем рост использования таких дронов в Украине".

После полномасштабного вторжения России в Украину Звиненбург заявил, что как украинские, так и российские силы экспериментируют с FPV-дронами, оснащая их реактивными гранатами. Высокоманевренные и точные боеприпасы могут нести достаточно большую полезную нагрузку, чтобы уничтожить транспортное средство. Хотя дроны ранее использовались для сброса бомб в Эфиопии, Нигерии и Ливии, использование коммерческих дронов с вооружением, которые взрываются при ударе, является новым явлением в Африке, добавил он.

Некоторые из лиц, ставших объектами нападения, были одеты в местную одежду и светлую униформу, похожую на форму солдат RSF и союзных ополченцев. На одном из видео видно, как боевики с АК-47 убегают с места рейда.

RSF, которая имеет большое присутствие в столице Хартуме и Омдурмане, подвергается частым воздушным атакам со стороны суданских военных с тех пор, как в апреле вспыхнули боевые действия между двумя группировками. В своем выступлении в четверг глава RSF Хемедти заявил, что его силы практически доминируют в штате Хартум, в который входит Омдурман, и рассказал о недавних неизбирательных воздушных атаках на города региона.

До вспышки насилия этой весной Бурхан и Хемедти были союзниками, которые свергли международно признанное переходное правительство в 2021 году. Военное правительство Судана получало поддержку "Вагнера" в прошлом, но с годами Хемедти стал предпочтительным союзником наемников в стране. Российские наемники полностью отвернулись от армии Судана, когда начались боевые действия, поддержав Хемедти и его бойцов.

CNN раскрыла маршруты поставок оружия, которые помогли поддержать этот конфликт, проходящие через ключевые транзитные пункты "Вагнера": российскую военно-воздушную и военно-морскую базу в сирийском прибрежном районе Латакия, базы "Вагнера" в Ливии и аэропорт Банги в Центральноафриканской Республике. "Вагнер" имеет значительное присутствие в ЦАР, а также на значительной части восточной Ливии, которая граничит с Суданом и где ренегат генерал Халифа Хафтар контролирует огромные территории.

"Около 90% оружия RSF поступило от "Вагнера", — сообщил CNN высокопоставленный суданский источник, добавив, что поставки российскими наемниками оружия RSF продолжаются, несмотря на смерть Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа.

Смерть Пригожина подняла вопросы о будущем операций "Вагнера" в Африке, где группа наемников использовала жестокую тактику для поддержки воинствующих группировок и авторитарных режимов в обмен на ценную руду. Эти ресурсы, включая огромные концессии в суданской золотодобывающей промышленности помогли Москве в военных действиях против Украины и помогли ей обойти широкомасштабные западные санкции.

Аналитики и исследователи предполагают, что Кремль укрепил контроль над деятельностью группировки наемников в Африке в рамках более масштабных усилий по включению группировки в состав Министерства обороны России после неудавшегося мятежа Пригожина.

Пригожин вернулся в Россию из Африки перед тем, как его самолет разбился, в результате чего погибли все, кто находился на борту. Через два дня после смерти Пригожина заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров отправился в турне по пяти странам, по старым местам Вагнера: Ливии, Сирии, Мали, Буркина-Фасо и ЦАР.

Во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге в конце июля руководитель секретных наступательных операций российской военной разведки генерал Андрей Аверьянов присутствовал на встречах с руководителями Мали, ЦАР, Эритрея и Буркина-Фасо.

"Мы неоднократно спрашивали Кремль о поддержке "Вагнером" RSF, и они сказали нам, что у них нет информации об этом", — сообщил CNN высокопоставленный суданский источник. "Для нас Кремль и "Вагнер" одно и то же".

В ходе борьбы с Россией Киев придает стратегическое значение углублению связей за рубежом, в том числе между африканскими странами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за последний год совершил три поездки на континент, посетив более 10 стран.

"Россия очень старается удержать страны в своей орбите посредством принуждения, взяточничества и страха… У России есть два инструмента для ее работы в Африке, самые мощные из них — пропаганда и "Вагнер". Наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку из-под контроля России", — заявил Кулеба.

Ситуация в Африке - последние новости

В конце июля в Нигере военные устроили мятеж, в ходе которого свергли законного президента и правительство,захватив власть. Этот переворот получил моральную поддержку Мали и Буркино-Фасо, где ранее произошли военные перевороты и которые взяли пророссийский курс в своей политике.

17 сентябя Мали, Нигер и Буркина-Фасо, управляемые дружественными к Москве военными хунтами, подписали соглашение о военном союзе. Это произошло на фоне угрозы вторженя соседних стран и непрерывной войны против исламских повстанцев.

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