По словам Рютте, оба кандидата в президенты США "хотят сохранить безопасность Соединенных Штатов".

США не могут действовать сами в "суровом, бескомпромиссном мире". Об этом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью The Times.

Издание отмечает, что соответствующее заявление Рютте, "верный союзник Украины", сделал, пытаясь развеять беспокойство в Альянсе относительно перспективы второго президентства Дональда Трампа.

По словам генсека НАТО, Трамп, которого он "уважал" после лет работы с ним, знал, что ему нужен Альянс, чтобы защитить американцев.

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"Выступая во время визита в Лондон, бывший премьер-министр Нидерландов также сказал, что, по его мнению, Камала Харрис будет такой же настроенной, как и Трамп, когда нужно было убедить союзников тратить больше на оборону, поскольку он оставил открытыми двери для повышения расходов на оборону Альянса с 2 до 3 процентов", - говорится в материале.

Издание напоминает, что Рютте был премьер-министром, когда десять лет назад над Украиной был сбит самолет рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек, подавляющее большинство из которых были гражданами Нидерландов. Поэтому Рютте напомнил об этой трагедии в контексте безопасности стран-членов Альянса:

"Все союзники по НАТО, большие или малые, не могут сделать это (защитить своих граждан - УНИАН) в одиночку. Вы должны быть членом сильных альянсов и организаций, таких как НАТО. Это касается и Трампа, я знаю, что он это знает".

СМИ отмечает, что перспектива возвращения Трампа в Белый дом смутила союзников, которые не могут предсказать, что он будет делать относительно войны в Украине и членства США в Альянсе. В частности, Трамп, который называл правителя России Владимира Путина "гением" и "достаточно сообразительным", заявил, что закончит войну за 24 часа. Украинцы же опасаются, что это приведет к потере территории в пользу Путина. При этом недавно Трамп предупредил, что будет "поощрять" Россию атаковать союзников по НАТО, которые не платят по счетам как члены Альянса.

"Я очень хорошо работал с ним в течение четырех лет. Все получится, кто бы ни стал президентом, потому что в конце концов они оба хотят сохранить безопасность Соединенных Штатов, им нужно НАТО. Я очень его (Трампа - УНИАН) уважаю и думаю, что если его выберут, я смогу с ним работать", - добавил Рютте.

Последние заявления Рютте

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте заявил, что России удается продвигаться на востоке Украины. По его словам, поддержка Украины имеет решающее значение для коллективной защиты в странах Альянса.

Также Рютте высказался о предоставлении разрешения Украине на удары вглубь РФ. Он отметил, что в конечном итоге это решение зависит от конкретных стран.

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