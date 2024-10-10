Поддержка Украины имеет решающее значение для коллективной защиты в странах Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте заявляет, что тема Украины является сложной, потому что российские захватчики получают небольшие успехи в продвижении на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Рютте сообщил, что провел хорошие переговоры с Зеленским и Стармером.

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"Когда мы обсуждаем Украину, мы знаем, что это сложно, потому что России больше удается понемногу продвигаться на востоке", - сказал Рютте и добавил, что одновременно россияне несут ощутимые человеческие потери убитыми и ранеными, когда получают малые успехи в продвижении.

При этом, как сказал Рютте, Украине оказывается поддержка не только из-за этого, хотя это является основной причиной:

"Но также, поддержка Украины в этой борьбе с Россией имеет решающее значение для нашей коллективной защиты здесь, в этой части Европы, в Канаде, в Соединенных Штатах - на всей территории НАТО. Потому что, если Путин одержал бы победу в Украине - это будет иметь серьезные последствия для безопасности для всех нас в НАТО".

По его словам, именно поэтому Украине оказывается поддержка.

"Да, для Украины, но также для обеспечения, чтобы мы оставались в безопасности", - сказал Рютте.

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Как сообщал УНИАН, в июле президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что союзники по НАТО предоставили Украине только половину обещанной помощи, и в частности, этой помощи недостаточно.

8 октября Рютте заявил, что Украина стоит на пороге самой суровой зимы с начала полномасштабного вторжения России, поскольку Москва продолжает атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру страны.

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