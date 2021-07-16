МИД Украины занимается вопросами репатриации тела.

Украинский моряк умер в Аденском заливе на судне Thorn1, которое стоит на рейде в порту Джибути. МИД Украина решает вопросы его репатриации.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что аварийный корабль греческой компании с украинским экипажем направлялся из Турции в Индию для утилизации. В составе экипажа десять украинцев.

"7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик. Ожидаем от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти", - заявил Николенко.

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Кроме того, один из украинцев сошел на берег для получения медицинской помощи.

МИД сразу подключили посольства в Греции и Эфиопии. В свою очередь судовладелец пообещал направить в Джибути другой экипаж. После ремонта судно направится в другой порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков сойдут на берег, чтобы вернуться в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Турции задержали судно из более 20 украинскими гражданами, четырех украинцев арестовали. Им предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели.

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Автор: Анастасия Горбачева