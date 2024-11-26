До сих пор Сеул ограничивался гуманитарной помощью, и это вряд ли изменится.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить Южную Корею, чтобы попросить о помощи оружием. Однако Сеул, скорее всего, займет осторожную позицию, пишет авторитетное гонконгское издание SCMP.

Ожидается, что украинцы встретятся с южнокорейскими коллегами "уже в среду" и представят список пожеланий, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки, сообщил источник на условиях анонимности.

Ду Чжин Хо, научный сотрудник Корейского института анализа обороны, отметил, что хотя Южная Корея является мировым лидером в производстве оружия, она, вероятно, будет осторожно относиться к этому вопросу.

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"Южная Корея прислушается к просьбе Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по предоставлению оружия. Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах", - сказал Ду.

Сейчас Южная Корея ограничила поддержку Украины нелетальной помощью, например противогазы и полевые пайки, придерживаясь политики против поставок летального оружия странам, которые находятся в состоянии войны.

Недавно президент Юн Сук Йоль заявил, что Сеул может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия, начиная с оборонительных предметов и переходя к смертоносным в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Однако, похоже, эта ситуация изменилась.

Оппозиционные законодатели угрожали импичментом министру обороны Южной Кореи, если правительство направит военную помощь Украине, ссылаясь на законы, запрещающие экспорт оружия странам, находящимся в состоянии войны, без одобрения парламента.

Решение Дональда Трампа назначить советником по национальной безопасности США изоляциониста Майка Уолца, который призывает к немедленному прекращению войны, также могло повлиять на позицию Южной Кореи.

Наконец Сеул вынужден учитывать угрозы Москвы и ее способность использовать Пхеньян для эскалации ситуации на Корейском полуострове.

Южная Корея не передает оружие

Как писал УНИАН, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Южную Корею за то, что она так и не помогла Украине оружием, несмотря на свой мощный ВПК. По его словам, Корея могла сделать в сто раз больше для Украины, чем просто предоставить гуманитарную помощь, но теперь получила ощущение угрозы из-за того, что солдаты из КНДР приобретают боевой опыт в войне против Украины.

Также мы рассказывали, что осторожная позиция Сеула по поставкам оружия Киеву частично объясняется его нежеланием превратить Россию в своего врага. Еще одним препятствием для президента Южной Кореи в этом вопросе является отсутствие общественной поддержки прямых поставок оружия в Украину.

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