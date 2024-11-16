Инвестиции в украинское производство позволят быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для нужд ВСУ.

Норвегия профинансирует украинское производство оружия и техники, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook.

В частности, как отметил Умеров, во время визита в Осло удалось договориться с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом о том, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине.

"Это позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны", - подчеркнул Умеров.

Видео дня

Кроме того, был обсужден новый формат сотрудничества - "норвежская модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали позже", - добавил министр.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 29 сентября стало известно, что Дания предоставит Украине 4,2 миллиарда датских крон (около $629 млн) на закупку оружия и военной техники.

11 ноября стало известно, что Дания и Швеция закупят для Украины оружие украинского производства на сумму €535 млн.

Такорж Европейская Комиссия впервые за всю свою историю одобрила решение о совместных закупках оружия. Принято финансирование 5 масштабных проектов, большинство из которых предусматривают закупки в том числе для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: