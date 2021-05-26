В Москве уже рассматривают встречу президентов как свою победу и доказательство того, что Вашингтон больше не считает отношения с Кремлем неважными.

Президент Джо Байден уже в следующем месяце впервые встретится с Владимиром Путиным.

Как подтвердили в Белом доме, лидеры США и России поговорят с глазу на глаз 16 июня в Женеве, на нейтральной территории. В американском пресс-релизе указано, что президенты "обсудят целый спектр насущных проблем".

А таких "проблем", как пишет Süddeutsche Zeitung, действительно много. Столь плохими отношения двух ядерных стран не были уже многие десятилетия. Позиции США и России полярны фактически в каждой важной проблеме и конфликте.

"Все начинается с российской агрессии против Украины, продолжается вторжением Путина в Сирию и не заканчивается попытками Москвы повлиять на выборы в США", - говорится в статье.

National Interest пишет, что от встречи Байдена с Путиным не стоит ждать важных двусторонних договоренностей. Но и бесполезной ее тоже нельзя назвать.

"Она станет площадкой для установления четкой линии связи между двумя лидерами в их работе над стабилизацией отношений между Вашингтоном и Москвой. Байден и Путин, которые уже ранее встречались, скорее всего, отбросят дипломатические любезности и перейдут сразу к делу", - говорится в статье.

Читайте такжеWSJ: Байден сделал Путину подарок, за который Трампа уже назвали бы "агентом" РоссииNew York Times тоже указывает на то, что в отличие от своих предшественников, Байден не пытается "перезагрузить" отношения с Москвой. Он убежден, что лучшее, чего можно достичь - это стабильность и предсказуемость. Источники сообщили изданию, что американская сторона собирается поднять на встрече все те же проблемы, о которых Байден говорил Путину во время недавнего телефонного разговора. Тогда американский президент позвонил российскому, чтобы предупредить о новых санкциях против России.

Bloomberg пишет, что сам факт встречи в Женеве в Москве уже считают дипломатической победой для Путина. Как сказал председатель "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов, который дает советы Кремлю, она подтверждает понимание Байдена, что ему необходимо считаться с российским президентом.

"Для Москвы отношения с США всегда были наивысшим приоритетом. Байден возвращается к традиционному подходу, признавая важность России в ключевых сферах после того, как Трамп фактически игнорировал ее", - сказал Лукьянов.

Читайте такжеWP: Лукашенко нарушил многие международные законы и заслужил тяжкое наказаниеВстреча вряд ли отстроит американо-российские отношения. Но она может перевести конфронтацию между США и Россией на более управляемый уровень после периода анархии, который продолжался в последние годы.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung, намекает на то, что Кремль не правильно понимает Вашингтон, когда тот говорит о желании выстроить стабильные отношения.

"Байден четко дал понять, что считает Китай, а не Россию крупнейшим геополитическим, экономическим и идеологическим соперником. Россия в глазах Вашингтона - это разрушительный фактор в мировой политике, но не серьезный соперник. Когда Белый дом говорит, что ищет "надежных и стабильных отношений", это означает, что США хотят, чтобы Москва прекратила создавать проблемы", - говорится в статье.

Politico допускает, что вопрос Беларуси тоже может быть обсужден во время встречи в Женеве. Белорусский диктатор Александр Лукашенко - союзник Путина. И он столкнулся со все большим сопротивлением против его правления. В выходные Правительство Лукашенко обвинили в том, что он заставил самолет Ryanair приземлиться в Минске ради ареста несогласного оппозиционного журналиста на борту. США и лидеры Европы осудили этот поступок.

Предстоящая встреча Байдена с Путиным: что известно

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Американская сторона отмечает, что Байден обсудит с Путиным "полный спектр насущных вопросов", подчеркнув, что в отношениях с Россией "пытаются восстановить предсказуемость и стабильность". Также в Вашингтоне подтвердили, что Байден обсудит с Путиным вопросы Украины.

Москва заявляет о предстоящем обсуждении состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематики стратегической стабильности, а также актуальных вопросов международной повестки дня, в частности борьбы с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

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Перевод: Лесь Дымань