По его словам, для этих целей и был поднят военный истребитель МиГ-29.

Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Павел Латушко заявил, что беларусская сторона угрожала сбить самолет Ryanair, если он не совершит экстренную посадку.

Такое заявление он сделал в видео, опубликованном в Telegram.

"По сведениям, которыми располагает народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси, диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту", – сказал оппозиционер.

Для этих целей и был поднят военный истребитель МиГ-29, отметил Латушко.

"По сведениям НАУ, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан", - отметил он.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Литва отреагировала на задержание экс-главреда NEXTA.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Людмила Жерновская