Ранее о встрече обоих президентов сообщал телеканал CNN.

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Об этом официально сообщают Белый дом и Кремль.

Читайте такжеВ МИД России официально подтвердили задержание девушки ПротасевичаАмериканская сторона отмечает, что Байден обсудит с Путиным "полный спектр насущных вопросов", подчеркнув, что в отношениях с Россией "пытаются восстановить предсказуемость и стабильность".

Москва заявляет о предстоящем обсуждении состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематики стратегической стабильности, а также актуальных вопросов международной повестки дня, в частности борьбы с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

Что известно о будущей встрече Байдена с Путиным

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

25 мая американский телеканал CNN писал, что первая личная встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве (Швейцария).

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Автор: Яна Ставская