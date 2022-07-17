У России может закончиться современное оружие, но она имеет бесконечные запасы старой советской техники и боеприпасов, которых достаточно для продолжения войны на истощение.

Пока страны Запада из-за страха эскалации не хотят давать Киеву оружие, которое способно поражать цели на территории России, страна-агрессор терроризирует Украину ракетными ударами, осуществленными с безопасного расстояния, целенаправленно выбирая гражданские цели, не имеющие военного значения.

Об этом пишет финский ученый и парламентарий Юсси Галла-аго в Twitter.

"Это очень глупый образ мышления по многим причинам. Как отмечалось, ручной гранатой можно поражать цели на территории России, если подойти достаточно близко к границе. Украине нужна дальность не для того, чтобы атаковать Россию, а чтобы поражать российские военные цели", - пишет Галла-аго.

Он отмечает, что Россия является страной, которая ведет захватническую войну. И если она запускает ракеты против Украины со своей территории, "эти пусковые установки являются соответствующими и законными целями с любой точки зрения, моральной, юридической или иной".

"Какой именно "эскалации" мы боимся? Что РФ начнет бомбить украинские города или инфраструктуру за пределами зоны боевых действий? Что они будут пытаться ударить по поставкам западных партнеров? Проснитесь. Они мало что могут сделать из того, чего они до сих пор еще не делают", - утверждает Галла-аго.

Он считает, что Путин может сколько угодно очерчивать "красные линии", пересечение которых приведет к Третьей мировой. "Россия не может позволить себе ядерную войну так же, как и все остальные, а обычную войну с несколькими странами она может позволить себе гораздо меньше, чем Запад", - пишет Галла-аго.

Финский политик отмечает, что попытки не противостоять России уже являются запоздалыми, и нет никакой конкретной причины не противостоять ей больше.

"Самая большая ошибка Запада во время войны – это то, что мы публично заявляем, чего не собираемся делать. "Мы не будем вводить войска в Украину". "Бойцов посылать не будем". "Мы не будем посылать ракеты большой дальности". "Мы не будем посылать современные танки". Следствием этих заявлений является то, что они дают Путину ограничения, в которых он может действовать, не опасаясь прямой конфронтации с Западом. Ему фактически сказали, что он может бомбить и уничтожать Украину столько, сколько захочет", - пишет Галла-аго.

Он сравнил войну в Украине с "Зимней войной" СССР с Финляндией 1939-1940 годов.

"Красная армия понесла огромные потери, но это не решило итоги войны. Сталин не пошел на мир в марте 1940 года из-за того, что проигрывал в боях. Разница в ресурсах была настолько огромной, что рано или поздно у нас закончились бы люди и материалы. Сталин мог компенсировать свои потери гораздо лучше, чем Финляндия... Сталин заключил мир из-за растущей и неизбежной угрозу того, что западные страны, Великобритания и Франция вмешаются и пришлют войска в Финляндию. Это означало бы войну, которую Сталин не мог себе позволить... Мы никогда не узнаем, действительно ли Британия и Франция были готовы вступить в войну. Но... Если бы они неоднократно заявляли, что ни при каких условиях не будут вмешиваться, наш мир, пожалуй, выглядел бы иначе", - отмечает финский политик.

Он также отмечает, что Путину не нужно заботиться о своем имидже за рубежом, а большинство россиян хочет войны, независимо от ее последствий для других или для них самих.

Он добавляет, что у России может закончиться современное оружие, но она имеет бесконечные запасы старой советской техники и боеприпасов, которых достаточно для продолжения войны на истощение. Поэтому Путин не имеет стимулов останавливать войну, поскольку остальной мир ясно дал понять, что не будет вмешиваться.

"Мы должны прекратить спрашивать захватчика, какую и сколько помощи мы можем оказать его жертве. Мы должны дать Украине все возможное, чтобы помочь ей остановить вторжение. И тогда мы должны серьезно подумать, как побудить Путина к миру", – заключает Галла-аго.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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