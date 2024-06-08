Китай системно провоцирует западные военные корабли, которые следят за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Китайская боевая авиация создала "опасную ситуацию" в международных водах Восточно-Китайского моря, которые патрулировал военный корабль Нидерландов. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Отмечается, что нидерландский корабль Zr.Ms. Tromp осуществлял патрулирование в составе многонациональной группировки ООН, которая контролирует соблюдение морских санкций против Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Пара китайских боевых самолетов несколько раз облетела военный корабль Zr.Ms. Tromp. Также во время патрулирования к морскому боевому вертолету NH90 с этого корабля приблизились два китайских боевых самолета и вертолет. Это создало потенциально опасную ситуацию. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

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Китайские провокации на море

Как писал УНИАН, ранее Китай уже неоднократно устраивал подобные провокации в отношении иностранных военных кораблей, которые контролируют соблюдение санкций ООН в отношении КНДР. Так, в начале мая китайский истребитель атаковал австралийский вертолет тепловыми ловушками.

Также мы рассказывали, что в конце мая Китай провел военные учения и окружил Тайвань с моря в качестве "наказания". Кроме кораблей в учениях задействовали авиацию, которая нарушает воздушное пространство Тайваня.

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