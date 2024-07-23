Демократы тепло приняли кандидатуру Харрис.

Действующий президент США Джо Байден решил выйти из выборов, а его место может занять вице-президент Камала Харрис, которая уже выдвинула свою кандидатуру. 45% выборов Демократической партии считают, что теперь их шансы победить значительно выросли. Однако 10% - были более пессимистичны и отметили, что это уменьшает вероятность.

Еще 17% считают, что ситуация не изменилась, а 28% говорят, что все зависит от того, какого кандидата выдвинут демократы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBS News.

Почти 80% избирателей Демократической партии поддерживают кандидатуру Харрис, однако 21% убежден, что нужно выбрать кого-то другого.

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CNN отмечал, что выдвижение Харрис в качестве нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 глав Демократической партии.

Демократическая партия планирует выбрать своего кандидата в президенты США до 7 августа. Это произойдет с помощью онлайн-голосования. Тогда же рассмотрят кандидатуру будущего вице-президента.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на опрос CNN Poll of Polls, сейчас в гонке ключевых кандидатов - Дональда Трампа и Камалы Харрис - нет явного лидера. Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис - 47%.

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