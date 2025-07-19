По словам Мерца, Германия существенно увеличила расходы на оборону из-за угрозы со стороны России.

Европа перестает зависеть от США в сфере безопасности, начиная серьезно вкладываться в собственную оборону. В это же время американский президент Дональд Трамп меньше привержен интересам континента, в отличие от своих предшественников. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью BBC.

"Мы знаем, что должны больше действовать самостоятельно, а раньше мы "ездили зайцем". Они (США) просят нас делать больше - и мы действительно делаем больше", - сказал он в разговоре с журналистами.

Кроме того, Мерц признал, что раньше Европа действительно слишком мало делала для собственной обороны и безопасности. Он считает, что теперь ситуация изменилась.

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Журналисты напомнили, что еще до официального вступления в должность нынешний канцлер ФРГ добился изменения конституции Германии, чтобы увеличить расходы на оборону.

"Мы недостаточно сильны, наша армия недостаточно сильна - поэтому мы и тратим так много средств", - подчеркнул он.

Мерц отметил, что он с Трампом встречался уже трижды, у них сложились хорошие рабочие отношения. По его словам, президент США так же, как и Европа, хочет завершить войну в Украине. Тем не менее

"Мы видим серьезную угрозу - и это Россия. Эта угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе и политическому порядку Европы", - добавил немецкий канцлер.

Журналисты напомнили, что в ночь своей победы на выборах Мерц говорил о том, что администрация Трампа "в значительной степени безразлична к судьбе Европы". Канцлер Германии подчеркнул, что не изменил свое мнение.

"Трамп не настолько сильно привержен сотрудничеству с Европой, как прежние президенты и администрации США", - сказал Мерц.

Страны ЕС готовы покупать оружие у США для Украины

Ранее в Reuters писали, что несколько стран Европейского Союза подтвердили готовность закупить оружие у США, чтобы в дальнейшем его передать Украине. Тем не менее некоторые страны ЕС, вовлеченные в эту инициативу, даже не знают, какое именно вооружение от них хотят получить.

Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом 14 июля заявил, что Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада хотят принять участие в новой инициативе.

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