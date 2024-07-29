Израильский министр сравнил турецкого президента с диктатором Саддамом Хусейном.

Министерство иностранных дел (МИД) Турции выступило с заявлением в ответ на сравнение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с иракским диктатором Саддамом Хусейном, которое привел министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Каким был конец геноцида Гитлера, таким же будет и конец геноцида Нетаньяху. Точно так же, как нацисты были привлечены к ответственности, те, кто пытался уничтожить палестинцев, также будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении МИДа, передает CNN Turk.

В турецком МИДе уюеждены, что мировое соощество поддержит палестинцев и они не будут уничтожены.

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Припирания Израиля и Турции

Анкара обвиняет Израиль в геноциде палестинского народа. Страна прекратила торговые отношения с Израилем, а также выступила против сотрудничества НАТО с этой страной. В конце 2023 года Эрдоган сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Гитлером, а страны Запада, поддерживающие Израиль, назвал соучастниками военных преступлений.

А 28 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция способна осуществить вторжение в Израиль.

Сегодня же появилось заявлене министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, в котором он сравнил Эрдогана с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и напомнил, каким был его конец.

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